-İngiltere'den "Kanlı Pazar" tazminatı LONDRA (A.A) - 22.09.2011 - İngiliz hükümeti, Kuzey İrlandalı 13 sivilin öldüğü ve "Kanlı Pazar" olarak bilinen olayla ilgili tazminat ödeyecek. Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde 30 Ocak 1972'de İngiliz askerlerinin gösteri yapan kalabalığın üzerine ateş açması sonucu hayatını kaybeden 13 sivil ile olayda yaralananlara tazminat ödenmesi kararı, geçen yıl tamamlanan soruşturma raporunun ardından alındı. Ailelere tazminat ödeneceği kararı alınırken, tazminat miktarı henüz kesinleşmedi. İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "silahlı kuvvetlerin olayda yanlış davrandığını ve hükümetin konuya ilişkin özür dilediğini" bildirdi. Yaklaşık 200 milyon sterline mal olan ve 12 yılda tamamlanan "Kanlı Pazar"la ilgili kamu soruşturması raporunda, İngiliz askerlerinin uyarıda bulunmadan kalabalığın üzerine ateş açtığı ortaya çıkmıştı. Raporla ayrıca, askerlerin olayın hemen ardından yapılan soruşturmada yalan söylediği sonucuna varılmıştı. İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz Parlamentosunda rapor açıklanmadan önce geçen yıl yaptığı konuşmada, olayla ilgili hükümet adına özür dilemişti. Bu arada İngiliz basını, "Kanlı Pazar"da hayatını kaybeden kişilerin hepsinin ebeveynlerinin öldüğüne ve yaralıların birçoğunun da artık yaşamadığına dikkati çekiyor.