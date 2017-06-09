İngiltere'deki sandık çıkış anketlerine göre, hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor

Peş peşe gelen terör saldırılarıyla sarsılan İngiltere'de erken seçim heyecanı yaşadı. AB ile Brexit masasına oturmaya hazırlanan Birleşik Krallık'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasını ve yeni hükümeti belirlemek için yapılan erken genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 47 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'den 22.00'ye kadar oy kullandı. Sonuçların, bu sabaha karşı netleşmesi bekleniyor.

Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekiline ulaşamıyor. Ankete göre iktidardaki Muhafazakar Parti 314, ana muhalefetteki İşçi Partisi 266 milletvekili çıkarıyor.

DHA'nın haberine göre May'in Muhafazakar Partisi 17 sandalye kaybederek 314 sandalye elde ediyor. Corbyn'in İşçi Partisi 34 yeni sandalye elde ederek 266 sandalyeye yükseliyor. SNP 34 sandalye elde ederken, Liberal Demokrat Parti ise 6 yeni sandalye kazanarak 14 milletvekiline ulaşıyor.

Başbakan Theresa May'in 18 Nisan'da açıkladığı erken seçim kararıyla girilen seçim yarışında, 68 siyasi parti yer aldı. Parlamentodaki 650 milletvekilliği için 191'i bağımsız toplam 3 bin 304 aday yarıştı.

Parlamento, seçimle gelen Avam Kamarası ile atanan ve sadece sınırlı denetleme yetkisi bulunan Lordlar Kamarasından oluşuyor. Avam Kamarası üyeleri 5 yılda bir seçiliyor. Ülkede seçim sistemi dar bölge ve çoğunluk esasına dayanıyor. 650 seçim bölgesinde en fazla oy alan aday parlamentoya giriyor. Hükümet kurmak için 326 milletvekilinin desteğinin bulunması gerekiyor.

Parlamento, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 19 Haziran'da açılacak. Hükümetin de o tarihe kadar kurulması bekleniyor.

Katılımın yüzde 66 olduğu 2015 yılındaki son genel seçimde Muhafazakar Parti 330 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.

Kilit konu: Brexıt

İngiltere'de AB ile yürütülecek müzakereler öncesinde yapılan erken seçime damga vuran en önemli konulardan biri Brexit oldu. Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti, seçim kampanyası boyunca 'sert Brexit' yanlısı bir tutum sergiledi. Bu ekonomik anlamda AB ortak pazarından çıkış ve AB ile imzalanacak serbest ticaret anlaşması anlamına geliyor.

Başbakan Theresa May, Brexit referandumu öncesinde 'AB'de kalma yanlısı' bir tutum izlemiş ancak göreve geldikten sonra referandum sonucuna saygılı olacağını belirtmişti. Daha önce İçişleri Bakanlığı yapan May, Brexit referandumu sonrası dönemin Başbakanı David Cameron'ın hem Muhafazakar Parti liderliğinden hem de Başbakanlıktan istifa etmesi üzerine parti liderliğine seçilmiş ve başbakanlık görevini üstlenmişti.

Muhafazakarların en büyük rakibi İşçi Partisi ise Brexit konusunda, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının ve AB'de yaşayan İngiltere vatandaşlarının haklarının saklı tutulması yönünde bir politika izledi ve ortak pazar konusunda AB ile pazarlık yapılacağı vaadinde bulundu.

Terör saldırıları May'e darbe vurdu

2015'te yapılan seçimlerde 331 koltuk kazanarak parlamentodaki çoğunluğu yakalayan Muhafazakar Parti'nin bu seçimlerde de ipi göğüslemesi bekleniyor.

Ancak erken seçim kararı ilk alındığında en yakın rakibi İşçi Partisi'yle arasında yaklaşık 20 puanlık fark bulunan Theresa May'in Muhafazakar Parti, peş peşe gelen terör saldırılarından dolayı yara almış görünüyor.

Zira son anketler Muhafazakarlar ile İşçi Partisi arasında 4-7 puanlık farklar gösteriyor. May, seçim kampanyasını 'güçlü ve istikrarlı liderlik' sloganı üzerine kurmuş ve seçmene alternatifinin ancak İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn öncülüğünde "bir kaos koalisyonu" olacağı mesajını vermişti. Ancak son 2 haftada Manchester ve Londra'da yaşanan terör saldırıları May'in 'istikrar' mesajlarına darbe vurdu.

Seçim döneminin parlayan ismi ise İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn oldu. Sık sık 'aşırı solda' olmakla eleştirilen Corbyn'in yıldızı seçim kampanyası döneminde parladı. Son anketler Corbyn'in liderliğindeki İşçi Partisi'nin parlamentodaki koltuk sayısını arttıracağını gösteriyor.