T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere'de zehirlenen eski Rus çifte ajanın kızı Yulia Skripal taburcu edildi ve koruma altında

4 Mart'ta babası Sergey Skripal ile birlikte zehirlenen 33 yaşındaki Yulia Skripal taburcu edildi. BBC'nin edindiği bilgiye göre Yulia Skripal açıklanmayan, güvenli bir yere götürüldü.

29 Nisan 2018 20:30

4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde babası eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile birlikte zehirlenen 33 yaşındaki Yulia Skripal taburcu edildi.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Yulia Skripal, tedavi gördüğü Salisbury Bölge Hastanesi'nden Pazartesi günü taburcu edildikten sonra açıklanmayan, güvenli bir yere götürüldü.

66 yaşındaki Sergey Skripal'ın hastanede tedavisi halen sürüyor.

Baba Skripal'in durumunun "hızla iyileştiği" belirtildi.

Sergey Skripal ve kızı Yulia, Salisbury'deki bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmuştu.

Yapılan incelemeler baba-kızın Noviçok adlı kimyasal bir madde ile zehirlendiğini ortaya çıkarmıştı.

İngiltere hükümeti, Rusya'yı suçlamış ve Moskova'ya yönelik bir dizi diplomatik yaptırım uygulamaya koymuştu.

Eski çifte ajan Sergey Skripal, Rusya askeri istihbarat servisinde görev yaptığı dönemde, İngiltere istihbaratı için çalıştığı suçlaması nedeniyle hapse atılmıştı.

Ancak Skripal daha sonra ABD ve Rusya arasında 2010'da yapılan ajan değişimi anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MartSergey SkripalYulia SkripalBBCSalisburyRusSalisbury Bölge Hastanesi PazartesiSkripalYulia SalisburyNoviçokRusyaMoskovaSergey Skripal RusyaABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24