İngiltere’de yoksulluk hızla artıyor

Yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı 11 milyon olarak açıklandı. Ülkede zengin ile fakir arasındaki fark da 1960’dan bu yana en üst noktaya ulaştı.



İngiltere'de 2008 yılının Mart ayı itibariyle yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının 11 milyona ulaştığı, bunu izleyen dönemde ekonomik krizin ağırlığını artırmasıyla yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının daha da artmış olabileceği bildirildi.



Resmi istatistiklere göre, yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı, 2006 yılında ise 10 milyon 700 bin düzeyindeydi.



Mali Araştırmalar Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçları da, zenginle fakir arasındaki farkın 1961 yılından bu yana en çok açıldığı dönemin yaşanmakta olduğuna işaret etti. Enstitünün uzmanları, ekonomik krizle birlikte durumun çok daha kötüye gideceği uyarısında bulundu.



İngiliz basını, ortaya çıkan tabloyu, tümüyle İşçi Partisi hükümetlerinin başarısızlığı olarak yorumladı. The Independent gazetesi, İşçi Partisi'nin İngiltere'deki yoksullara yardım edip, bu kesimleri kalkındırma yolunda verdiği sözlerin tümünden sınıfta kaldığını belirtirken, The Guardian gazetesi de "İngiltere Gordon Brown'ın Başbakanlığı'nda modern zamanlarda hiç olmadığı kadar eşitlikten uzak bir ülke oldu" görüşünü savundu.



Bu arada, Mali Araştırmalar Enstitüsü, İngiltere'de yaşayan değişik aile tiplerine göre yoksulluk sınırını da belirledi. Buna göre, tek başına yaşayan bekar bir kişi için bu sınır 158, tek çocuğuyla yaşayan yalnız bir yetişkin için 206, iki çocuklu yalnız bir yetişkin için 283, çocuksuz çift için 236, tek çocuklu bir çift için 283 ve iki çocuklu bir çift için de 361 sterlin olarak belirlendi.

