-İNGİLTERE'DE YENİ LOCKERBIE KAYGISI LONDRA (A.A) - 26.03.2011 - İngiltere, Libya'daki operasyona katılması nedeniyle "Lockerbie" benzeri bir saldırıya maruz kalmaktan endişe duyuyor. İngiltere Adalet Bakanı Kenneth Clarke Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'den intikam almak için Libya lideri Muammaer Kaddafi'nin "Lockerbie" saldırısına benzer bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu. Clarke, "İngiliz halkının Kaddafi'nin lanetini hatırlamak için nedeni var. İktidardaki, eski Kaddafi intikam alır. Bunu önlemek gerekiyor" dedi. Libya'daki durumun ne kadar süreceğini tahmin etmenin zor olduğunu ifade eden Clarke, İngiliz halkının masum sivillerin korunmaya çalıştığını anladıkça operasyona destek vereceğini kaydetti. Irak savaşına karşı olan Clarke, Libya'daki operasyon için BM'den karar çıkmasının önemine dikkati çekti. İngiliz Bakan ayrıca, Libya'da bölünme gibi bir riskin bulunduğunu sözlerine ekledi. 1988 yılında Libyalı Abdülbasit El Megrahi isimli ajan, bir ABD uçağına bomba yerleştirmiş ve 270 kişinin ölümüne neden olmuştu. Uçak İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerine düşmüştü. El Megrahi ise 2009 yılında İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve üç ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Halen hayatta olan Megrahi ülkesine dönmüştü.