-İNGİLTERE'DE UYUŞTURUCU YASALLAŞTIRILSIN ÖNERİSİ LONDRA (A.A) - 16.12.2010 - İngiliz milletvekili ve ülkenin narkotik politikasından sorumlu eski bakanı Bob Ainsworth, "ülkede tüm uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması gerektiğini" söyledi. Ainsworth, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, şimdiye kadarki hükümetlerin politikalarının suç çetelerinin elini güçlendirmekten öteye gitmediğini savunarak, "Uyuşturucuya karşı verilen savaş etkili olmuyor. Yeni düşüncelere ihtiyacımız var. Uyuşturucu ticareti ülkede çok fazla" dedi. Her uyuşturucu ve ilaç için ayrı bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Ainsworth, örneğin eroinin reçete ile satılabileceğini ya da kokainin doktorlar tarafından verilebileceğini kaydetti. Ainsworth, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eroinin serbest olmasını ve hepimizin bir sokak köşesinde kafayı bulmasını önermiyorum. Söylemek istediğim şey, eroin uyuşturucu kaçakçılarının elinden alınarak, tıbbi yetkisi olan kişilerin eline verilmeli." İşçi Partisi hükümeti 2004 yılında kenevir kullanımına yönelik cezaları kaldırmış ancak eski Başbakan Gordon Brown bu cezaların geri getirilmesini belirterek, uyuşturucu kullanımının kabul edilemez olduğunu söylemişti. Bu kararın yanlış olduğunu savunan Ainsworth, cezaların kaldırılmasının ardından kenevir kullanımında artış yaşandığına ilişkin ortada bir kanıt olmadığını söyledi. Bob Ainsworth (58) halen İşçi Partisi Kuzey Doğu Coventry bölgesinden milletvekilliği yapıyor.