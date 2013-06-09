'İngiltere, Türkiye'ye biber gazı satışını yasaklasın' çağrısı

İngiltere'nin Türkiye'ye binlerce sterlin değerinde biber gazı sattığı ortaya çıktı. Times gazetesi, İngiltere hükümetinin Türkiye'ye gözyaşartıcı gaz satışını yasaklaması için çağrıların artmakta olduğunu duyurdu.

Laura Pitel imzalı haberde, İstanbul'da barışçıl küçük bir gösterinin tazyikli su ve gazlı müdahaleyle dağıtıldığı, bu olayın da ülke genelinde huzursuzluğun fitilini ateşlediği aktarılıyor.

3 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, 48'i ağır olmak üzere 5 bin kişinin yaralandığı da haberdeki ayrıntılar arasında.

Times'ın haberine göre, stratejik ihracat verileri üzerinde yapılan incelemeler, 32 bin sterlin değerinde satış için ruhsat verildiğini ortaya koyuyor.

Bu ruhsatların hangi şirketlere verildiği henüz belirlenmiş değil.

Habere göre, İngiltere ayrıca bazı ''gösterilerin bastırılması'' amaçlı bazı malzemelerin satışı konusunda da üç yıllık açık ruhsat verdi. Verilen izin plastik ve ahşap copların ve eylemcilerin tespit edilmesinde kullanılan boyaların satışına da olanak sağlıyor.

Sanayi Bakanlığı'ndan bir sözcü, Türkiye'den son yaşanan protestoların ardından varolan ihracat izinlerinin gözden geçirildiğini belirterek, İngiltere'nin dünyada sıkı silah ihracatı denetimine sahip ülkelerinden olduğunu ve insan hakları ihlalleri iddialarına ''özel bir dikkat'' gösterdiklerini vurguladı.

Silah ticaretine karşı faaliyet yürüten gruplardan Campaign Against Arms Trade uzmanlarından Ian Pritchard, İngiltere'nin bu ruhsatları askıya alması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ''defolu bir insan hakları sicili'' olduğunu kaydeden Pritchard, ''Bu, protestocuları hedef alan son şiddet olaylarından önce de belgelenmişti'' dedi.



Son olaylarda kullanıldı mı?



Ankara'da göstericileri dağıtırken kullanılan gazın yarattığı sis. (Fotoğraf: Hasan Tüfekçi)

Buna karşın Türkiye'nin silah satışı konusunda İngiltere tarafından ''öncelikli pazar'' olarak tanımlandığını ve özel silah şirketleri adına silah satışı için çaba harcadığını kaydeden Pritchard, ''İngiltere'de üretilen silahların bu son protestolarda kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz, ama Türk yetkilileri bunları istedikleri yerde istedikleri zaman kullanmaktan alıkoyacak bir şey yok. Silahlar kullanılmak için satın alınır'' dedi.

Uluslararası Af Örgütü - Amnesty International'ın İngiltere ofisinden Allan Hogarth da, İngiltere'ye ''protestoculara yönelik dehşet verici ölçüdeki şiddetli müdahalesinin ardından Türkiye'yle ilişkilerini gözden geçirmesi çağrısında bulundu.



Komite Başkanı: Erdoğan demokratik yolla seçildi



Ancak Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Richard Ottoway, İngiltere'ye ''bu zor zamanında müttefikinin yanında durması'' çağrısı yaptı.

Ottoway, ''Bu Arap baharı değil. Erdoğan demokratik yollarla seçildi, güçlü bir anayasaya uygun davranan meşru bir başbakan'' dedi.

Londra'da da isyanlar yaşandığında polisin bastırmak için çaba gösterdiğini belirten Ottoway, ''Türkiye'de olup bitenlere karışmamalıyız'' görüşünü dile getirdi.

Eski savunma bakanlarından, silah satışlarını denetleyen parlamento komitelerinin başkanı Sir John Stanley de, hükümetin ülke içinde baskı amaçlı kullanılma riski durumunda silah satış ruhsatı verilmesinin yasaklanmasını öngören bir politikası olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda ''çizgiyi aşıp aşmadığının'' bakanların kendi tespitleri olacağını vurguladı

BBCTürkçe