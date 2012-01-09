İngiltere'de Türk dönerci cinayeti

T24 - İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Leicester şehrinde bir Türk dönerci bıçaklanarak öldürüldü.
Leicester Mercury isimli yerel gazetedeki habere göre, Leicester'daki Linton sokağında bulunan Aladdin Kebap isimli dönercide olay dün gerçekleşti.
Polisin olaya cinayet şüphesiyle yaklaştığının belirtildiği habere göre, dedektif Edward McBryde-Wilding, "Ölen kişi kim bilmiyoruz, bunu araştırıyoruz" dedi.
50 yaşında olduğu öğrenilen Türk dönerciye ilişkin Leicester polisinin soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilgili şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi.