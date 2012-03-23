İngiltere'de Türk bayrağına yasak

T24 - İngiltere hafta sonu oynanacak olan Milwall-Leeds United maçı öncesi taraftarların stada Türk bayrağıyla girmesi engellenecek.

Geçtiğimiz yıl oynanan maçta Millwall tribünlerindeki taraftarlar rakiplerini kızdırmak için Türkiye ve Galatasaray bayraklarıyla stadyuma gelince, Millwall yönetimi harekete geçmişti.

Milwall taraftarlarının, 2000 yılında İstanbul’da hayatını kaybeden Leeds United taraftarlarını hatırlatmak ve rakibe sataşmak için geçtiğimiz yıl oynanan maçta Türk bayrakları açması büyük tepki toplamıştı. Bu yıl da aynı senaryonun yaşanmaması için maç öncesi Türk bayrağı araması yapılacağı belirtildi.

Millwall Kulübü yöneticisi Andy Ambler, "Geçen yılki maçta da benzeri şeyler yaşandığı için sıkı önlemler aldık. Maç öncesi stada Türk bayraklarıyla gelinmemesi için uyarılar yaptık, stadyum girişinde de gerekli aramaları yapacağız” dedi.

İstanbul'da oynanan UEFA Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Leeds United arasındaki maçtan bir gece önce çıkan olaylarda Christopher Loftus ve Kevin Speight isimli iki İngiliz taraftar öldürülmüş, geçtiğimiz yıl oynanan maçta Millwall tribünlerindeki taraftarlar rakiplerini kızdırmak için Türkiye ve Galatasaray bayraklarıyla stadyuma gelince, Millwall yönetimi harekete geçmişti.