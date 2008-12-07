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Ekonomi

İngiltere’de tüketiciye VIP muamele

İngiltere'de ekonomik krize karşı alışverişin özendirilmesi amacıyla Londra'nın en işlek caddesi Oxford Street, iki günlüğüne araç trafiğine kapatıldı.

07 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de yaşanan ve giderek derinleşen ekonomik krize karşı alınan tedbirler çerçevesinde, alışverişin özendirilmesi amacıyla başkent Londra'nın en işlek caddesi olan Oxford caddesi, 2 günlüğüne araç trafiğine kapatılarak tamamen yaya yolu yapıldı.

''Tüketiciye VIP'' muamelesi sloganıyla cadde yeniden düzenlenirken, trafiğe kapatılan bölümlere saksılar yerleştirildi ve teak ağacından üretilmiş bahçe mobilyalarıyla yorulan müşterilere dinlenme köşeleri hazırlandı.

Oxford caddesindeki pek çok mağaza, vitrinlerine yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen indirim afişleri astı ve ''VIP alışveriş hafta sonu'' olarak adlandırılan iki günlük hafta sonu tatili boyunca yeni fiyatların geçerli olacağını ilan etti.

Bu arada bazı mağazalar, bununla da yetinmeyip müşterilerine ''expres manikür'', ''kahve'' ve çocuklar için ''yüz boyama'' gibi promosyonlar da
sundu.

Ancak gözlemciler bütün bu promosyonların da tüketiciyi alışverişe ikna etmeye yetmediğine işaret ediyor. Oxford caddesi tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşarken, caddeyi dolduran kalabalığın büyük bölümünün ellerinin boş olduğu ya da alışverişçilerin büyük bölümünün en fazla bir iki torbayla evlerinin yolunu tuttukları dikkat çekti.

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