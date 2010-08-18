İngiltere'de terör estirdi!

T24 - İngiltere'in başkenti Londra'da silahlı soygun, silahlı tehdit ve iki polis memurunun hayatını tehlikeye atmak gibi çeşitli suçlardan yargılanan 20 yaşındaki işsiz Türk genci Deniz Özdil ve suç ortakları Callum Hall ile Anthony Babalola, çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulunarak tutuklandı.



Londra Metropolitan Polisi (MET) Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki Türk genci Deniz Özdil'le beraber aynı yaştaki Callum Hall ve 22 yaşındaki Anthony Babalola'nın, bugün çıkarıldıkları mahkemede, başkalarının hayatına zarar vermek amacıyla silah bulundurmak, kamu alanında silah taşımak, yaralama, soygun, soygun girişimi ve hürriyeti kısıtlama gibi ağır suçlardan yargılandıkları mahkemede suçlu bulundukları ve tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi.





TERÖR ESTİRDİLER



MET bünyesinde soruşturmayı yürüten 'Trident Shootings Team' dedektiflerinden DS Paus Davis, silahlı iki soygun gerçekleştiren 3 gencin, masum kadın ve çocuklar üzerinde terör estirdiklerini söyledi. Davis, "Silah ve bıçak taşıyan bu kişiler, kendilerini kovalayan polis memurlarına çekimeden ateş açtılar. Özellikle Callum Hall, kalabalık mekanda gözünü kırpmadan polis memurlarına ateş etmiştir. Bugunkü duruşma, bu tehlikeli suçlulardan usanan kurbanlar ve yerel halka rahat bir nefes almalarını sağlayacaktır" dedi.











