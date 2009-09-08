İngiltere'de telekomünikasyon işbirliği

Alman telekomünikasyonu devi Deutsche Telekom, France Telecom ile, İngiltere'deki cep telefonu operatörlerini birleştirdi.



Krizde toparlanma sinyallerinin alındığı bir ortamda telekom sektöründe dev bir birleşme yaşandı.



Alman telekomünikasyonu devi Deutsche Telekom, France Telecom ile, İngiltere'deki cep telefonu operatörlerini birleştirdiklerini açıkladı.



Deutsche Telekom, yeni oluşum sayesinde T-Mobile ile Orange'ın tek vücut haline geleceğini kaydetti.

İki şirketin birleşmesinden doğacak firma, yaklaşık 28 milyon 400 bin aboneyle İngiltere'nin en büyük cep telefonu operatörü olacak.



Birleşme sonrası yeni şirketin İngiltere mobil pazarındaki payı yüzde 37'ye çıkacak. İkinci sıradaki O2'nin payı yüzde 27, üçüncü Vodafone'un payı ise yüzde 25 düzeyinde bulunuyor.



Yüzde 50-50 ortaklık yapısının olacağı birleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanması planlanıyor.



Birleşmeyle birlikte iki şirketin satış hacmi 9,4 milyar Euro'ya ulaşacak. Birleşme sonrası 2014'e kadar yıllık 445 milyon sterlinlik bir tasarruf sağlanacak.



İngiltere'de Fransız Orange'ın 12 bin 500, T-Mobile'ın ise 6 bin 500 çalışanı bulunuyor.

