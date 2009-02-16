İngiltere’de suistimal vakaları yarı yarıya arttı

Suistimal Barometresi Raporuna göre, 2008'in ilk yarısında İngiltere'de suistimal vakaları yüzde 50 artarak 630 milyon sterline ulaştı. 350 milyon sterlini aşan rakamlarla en yüksek suistimal bankalarda gerçekleşti.



KMPG Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü tarafından hazırlanan ve İngiltere Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olup toplam değeri 100 bin sterlini aşan başlıca suistimal davalarını ele alan Suistimal Barometresi raporunun sonuçları yayımlandı.



Rapora göre, 2008'in ilk 6 ayında mahkemelere ulaşan suistimal davalarındaki ani artışın başlıca hedefi bankalar oldu. Bir önceki 6 ay içerisinde meydana gelen toplam 421 milyon sterlinlik 91 suistimal vakasına kıyasla, mahkemelere bu 6 ay içerisinde toplam değeri 630 milyon sterline ulaşan 128 ayrı vaka geldi. Bu vakaların 350 milyon sterlinlik kısmı finans sektöründe gerçekleşti.



Bankaların, geçen yarıyıl içerisinde maruz kaldığı suistimal vakalarının, KPMG'nin Suistimal Barometresinin 20 yıllık geçmişinde şimdiye kadar görülen yıllık rakamları geride bıraktığına dikkatin çekildiği rapora göre, bugüne kadar finans sektöründe görülen en yüksek suistimal seviyesi 1998 yılındaki 200 milyon sterlin olarak gerçekleşmişti.



KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü ortağı Hitesh Patel, bunların endişe verici göstergeler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Suistimal özellikle İngiltere'de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor ve toplam suistimal tutarının üçte ikilik kısmı profesyonel çeteler tarafından gerçekleştiriliyor. Suistimal Barometresinde yer alan davalar, büyük ölçüde kredi krizinden önceki dönemi kapsıyor. Kredi krizinin suistimal açısından yaratacağı asıl etkilerin önümüzdeki 6 veya 12 ay boyunca, hatta daha uzunca bir süre net olarak görülemeyeceğinden korkuluyor. Bütün göstergeler çok büyük kayıplar yaşanabileceğine işaret ediyor."

