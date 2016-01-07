İngiltere'de sınav tarihlerine 'Ramazan' ayarı

İngiltere ve Galler’de lise bitirme ve üniversite seçme sınavlarının bir kısmının Müslüman öğrencilerin Ramazan nedeniyle performans düşüklüğü yaşamasını engellemek adına normalden daha erken bir tarihte yapılacağı açıklandı.

Bu sene 6 Haziran'da başlayacak Ramazan ayı nedeniyle yaklaşık 5 milyon öğrencinin katılacağı “GCSE ve A-Level” sınavları hakkında alınan bu karar pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, ülke genelinde uygulanan sınavlarla ilgili düzenlemelerden sorumlu konseyi, özellikle Matematik ve İngilizce gibi neredeyse tüm öğrencilerin katıldığı sınavlarda Müslümanların dezavantajlı bir konuma düşmesinin istenmediğini belirtti. Bu nedenle sınavların ya tarihlerinin erkene alınacağını ya da sınavın sabah saatlerinde yapılmasının sağlanacağı açıklandı.

Beş yıl boyunca sınav dönemiyle çakışacak

Ülkede faaliyet gösteren Müslüman kuruluşları haberi mutlulukla karşıladı ancak konuya sayfalarında geniş yer veren sağ eğilimli Daily Mail gazetesi bu düzenlemenin “öğrencilerin sınavlara hazırlanmak için normalden daha az zamana sahip olmasına neden olacağına” dikkat çekti. Gazete ayrıca Ramazan’ın önümüzdeki 5 yıl boyunca sınav dönemi ile çakışmaya devam edeceğini ve bu uygulamanın bu süre boyunca da sürdürülmesi gerekeceğini belirtti.

"Suudi Arabistan'da yaşamıyoruz"

Christian Concern isimli Hristiyan derneğinden Colin Hart, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her şeyi olduğu gibi bırakmalılar. Herkesi ilgilendiren kuralları sadece azınlıkta olan Müslüman öğrenciler için değiştirmeye başlamak doğru değil. Biz Suudi Arabistan’da yaşamıyoruz. Sınavları şeriat kurallarına uygun bir şekilde yapmamız gerekmiyor” dedi.

Ulusal Laik Topluluğu’ndan Keith Porteous Wood ise, “Eğer önemli sayıda Müslüman öğrenci bu durumdan etkileniyorsa ve bu konuda bir talepleri varsa yetkili kurumlar bu talepleri karşılamak için ellerinden geleni yapmalıdır, elbette yapılacak değişiklikler başkalarına zarar vermediği sürece” dedi.