T24 LogoT24 Logo
Dünya

'İngiltere'de şiddet mağduru kadınlara yapılan yardımlar sekteye uğradı'

İngiltere'de şiddet gördükleri gerekçesiyle evden kaçan kadınların çoğunun, sığınma başvuruları reddedildiği ve evlerine geri gönderildikleri belirtildi

03 Aralık 2013 13:08

İngiltere'de aile içi şiddet mağduru kadınlara yardımların ekonomik sıkıntılar nedeniyle sekteye uğradığı belirtildi. The Women's Aid adlı kuruluşun yaptığı yıllık ankete göre, "Ardı ardına gelen bütçe kesintilerinin 'sitemi krize sürüklemesi' nedeniyle her gün 150’den fazla şiddet mağduru kadının sığınma başvuruları reddediliyor."

BBC Türkçe'nin Independent gazetesine dayandırdığı haberine göre, şiddet gördükleri gerekçesiyle evden kaçan kadınların büyük bir bölümünün, kendilerini taciz eden eşlerinin yanına gönderildiklerini veya sığınacak yer bulamadıkları için sokakta yaşadıkları belirtildi.

İngiltere’de 1.2 milyon kadın ile 800 bin erkeğin aile içi şiddet mağduru olduğu tahmin ediliyor. Independent gazetesi yerel yönetimlerin sağladığı sığınma evlerinin bütçelerinin kesilmesi nedeniyle bu evlerin neredeyse yarısının yeterli fon sağlanmadan hizmet vermeye çalıştığını aktarıyor.

ETİKETLER

kadına yönelik şiddetingilterebütçekesintitacizsığınma evleriaile içi şiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24