'İngiltere'de şiddet mağduru kadınlara yapılan yardımlar sekteye uğradı'

İngiltere'de aile içi şiddet mağduru kadınlara yardımların ekonomik sıkıntılar nedeniyle sekteye uğradığı belirtildi. The Women's Aid adlı kuruluşun yaptığı yıllık ankete göre, "Ardı ardına gelen bütçe kesintilerinin 'sitemi krize sürüklemesi' nedeniyle her gün 150’den fazla şiddet mağduru kadının sığınma başvuruları reddediliyor."

BBC Türkçe'nin Independent gazetesine dayandırdığı haberine göre, şiddet gördükleri gerekçesiyle evden kaçan kadınların büyük bir bölümünün, kendilerini taciz eden eşlerinin yanına gönderildiklerini veya sığınacak yer bulamadıkları için sokakta yaşadıkları belirtildi.

İngiltere’de 1.2 milyon kadın ile 800 bin erkeğin aile içi şiddet mağduru olduğu tahmin ediliyor. Independent gazetesi yerel yönetimlerin sağladığı sığınma evlerinin bütçelerinin kesilmesi nedeniyle bu evlerin neredeyse yarısının yeterli fon sağlanmadan hizmet vermeye çalıştığını aktarıyor.