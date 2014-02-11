İngiltere'de şiddet içerikli internet yayınlarını kısıtlama planı

İngiliz hükümeti, yurt dışından yüklenen şiddet içerikli görüntülerin erişimini engellemek için internet şirketleriyle görüşüyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığının, söz konusu görüntülere erişimin sağlanmaması için internet şirketleriyle görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Planların, Göçten Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine yeni getirilen eski Güvenlik Bakanı James Brokenshire tarafından hazırlandığı bildirildi.

Suriye'deki cihatçıların tehdit oluşturmasından endişe duyan hükümetin bununla mücadele etme kararı aldığı belirtilirken, İngiliz yayın kurumu BBC, bir bakanın yaklaşık 2 bin Avrupalının savaşmak için Suriye'ye gittiğini söylediğini aktardı.

'21 binden fazla içerik kaldırıldı'

Mevcut uygulamaya göre, polis ve Kraliyet Savcılığı internete yüklenmiş videoların kaldırılmasını talep edebiliyor. Bu çerçevede Şubat 2010'dan bu yana, "terörizm içerikli" olduğu belirtilen 21 binden fazla içeriğin kaldırıldığı kaydediliyor.

Polis veya savcılığın yasa dışı olduğunu belirlediği içerik, okullar ve hastaneler gibi kamu kuruluşlarında engelleniyor. Ancak yürürlükteki uygulamaya göre, sıradan kullanıcılar bu kapsamda bulunmuyor.

Yetkililer, kaynağı yurt dışında olan sitelere karşı harekete geçmenin zorluğuna dikkat çekiyor. İngiliz basını eski Güvenlik Bakanı Brokenshire'ın, "Yurt dışından yüklenen fakat Birleşik Krallık yasalarına aykırı olan materyallerin daha iyi kısıtlanmasına çalışacağız ve aile dostu filtrelere dahil edilebilecek diğer zararlı içeriğin tanımlanmasına yardımcı olacağız" ifadesine yer verdi.