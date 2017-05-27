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İngiltere'de savaş uçakları acil durum sebebiyle havalandı

İngiliz savaş jetlerinin bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına fazla yakınlaşması sebebiyle kalktığı belirtiliyor

27 Mayıs 2017 22:51

İngiliz televizyonu Sky News, iki İngiliz RAF jetinin acil durum nedeniyle havalandığını bildirdi. İngiliz savaş jetlerinin bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına fazla yakınlaşması sebebiyle kalktığı belirtiliyor.

İki RAF savaş uçağı acil durum sebebiyle havalandığı açıklandı. İngiltere güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Manchester saldırısından sonra alarm halinde.

Durumla ilgili İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmese de İngiliz Daily Mail gazetesi jetlerin çok yakından geçen Rus savaş uçakları sebebiyle havalandığını öne sürdü.

Gazetenin edindiği bilgiye göre  bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına fazla yakınlaşmasının ardından iki ingiliz RAF Typhoon jeti İskoçya'daki Lossiemouth hava üssünden hemen havalandı.

 

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