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Spor

İngiltere'de şampiyon Manchester City

Manchester City, 1936-1937, 1967-1968 ve 2011-2012 sezonlarından sonra tarihindeki 4. şampiyonluğu elde etti

12 Mayıs 2014 10:46

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de iki yıl aradan sonra yeniden şampiyonluk turu attı.

Premier Lig’in son haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda konuk ettiği West Ham United'ı 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Manuel Pellegrini'nin öğrencileri, şampiyonluk ipini 86 puanla göğüsledi. Konuk keip ise 40 puanda kaldı.

City'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Samir Nasri ve 49. dakikada Vincent Kompany kaydetti.

Şeyh Mansur'un sahibi olduğu Manchester City, 1936-1937, 1967-1968 ve 2011-2012 sezonlarından sonra tarihindeki 4. şampiyonluğu elde etti.

 

Liverpool'un hasreti 25 yıla çıktı

 

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Liverpool, 2-1'lik Newcastle United galibiyetine sevinemedi. Kırmızılar, 24 yıllık şampiyonluk özlemine son veremezken, 84 puanla lig ikincisi oldu. Newcastle'da 66. dakikada Shola Ameobi ve 87'de Paul Dummett, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son hafta Cardiff City karşısında sahadan 2-1 galip ayrılan Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea, 82 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Küme düşenler

 

Premier Lig'e veda eden takımlar; 33 puanlı Norwich City, 32 puana bulunan Fulham ve 30 puana sahip Cardiff City oldu.

Premier Lig'de günün sonuçları şöyle:
Manchester City 2-0 West Ham United
Liverpool 2-1 Newcastle United
Cardiff City 1-2 Chelsea
Norwich City 0-2 Arsenal
Southampton 1-1 Manchester United
Hull City 0-2 Everton
Sunderland 1-3 Swansea City
Tottenham 3-0 Aston Villa
West Bromwich 1-1 Stoke City
Fulham 2-2 Crystal Palace

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