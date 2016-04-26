İngiltere'de Rus kanalına 'Kürt soykırımı' soruşturması

İngiltere'nin medya denetim kuruluşu Ofcom, Rusya destekli RT adlı televizyon kanalı hakkında, iki bölümünde Türkiye'nin Kürt politikasının ele alındığı bir program nedeniyle soruşturma başlattı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre başlangıçta Russia Today adıyla kurulan RT, "Going Underground" (Yeraltına inmek) adlı programda 'Türk hükümetini Kürtlere karşı soykırım yapmakla' suçladı.

Kanalda program için "İngiltere ana akım medyasının işlemediği haberler veriliyor" ve "İngiltere genelindeki izleyicilerimize taze bir bakış açısı sunuyor" yorumları yapıldı.

Ofcom'un, programın inceleme başlattığı bölümleri 5 Mart ve 23 Mart'ta yayımlandı.

Söz konusu bölümlerde, Türk hükümetinin Kürt politikası ele alındı.

Guardian'ın haberine göre programda Türkiye hükümeti eleştirildi ve 'Kürt toplumuna karşı soykırım yapıldığı' iddia edildi.



"Tarafsızlık kurallarını ihlal soruşturması"



Ofcom sözcüsü, "Programdaki, Türk hükümetinin eylemleri ve politikalarına ilişkin tartışmaların tarafsızlık kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturuyoruz" dedi.

İngiltere'de 10 yıl önce yayına başlayan RT hakkında, İngiltere'deki yayın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 14 farklı soruşturma açıldı.

Geçen yıl Eylül ayında, Ukrayna ve Suriye'yle ilgili yayınlarında dört defa yayın tüzüğünü ihlal ettiği için RT'ye yaptırım uygulanmıştı.

Ofcom, yayın hakkı için lisans alan kanalların içeriklerinin medya ilkelerine uyumunu inceliyor.