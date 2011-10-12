-İngiltere'de rekor işsizlik LONDRA (A.A) - 12.10.2011 - İngiltere'de işsizlerin sayısı Haziran-Ağustos döneminde 114 bin kişi artarak, 2 milyon 570 bin kişiye ulaştı. Bu rakamın son 17 yılın en yüksek işsiz sayısı olduğu belirtilirken, Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) işsizlik oranını yüzde 8,1 olarak duyurdu. 16-24 yaş arasında 991 bin gencin işsiz olduğu ve bu oranın yüzde 21,3 olduğu belirtilirken, ülkede devletten işsizlik yardımı alanların sayısı da Eylül ayında 17 bin 500 kişi artarak, toplam 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı. İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin altında yüzde 0,1 büyümüştü.