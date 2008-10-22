İngiltere'de otobüslere 'Tanrı yok' ilanı

İngiltere'nin başkenti Londra ve bir kaç kentte daha belediye otobüslerinde Ocak ayından itibaren dini mesajların yanı sıra ateist mesajlar yazılı ilanların da yer alması planlanıyor.

Herşey genç İngiliz komedi yazarı Ariane Sherine'in, geçen yaz Guardian gazetesine yazdığı bir makalede, belediye otobüslerine kiliseler tarafından verilen bazı ilanları eleştirmesiyle başladı.

Sherine bu ilanlardan birinde verilen internet adresine girdiğinizde, karşınıza,

"Tanrıyı reddedenler sonsuza kadar cehennemde yanacak" türünden tehditler çıktığını yazmış ve yazısını okuyan herkesi, bir karşı reklam kampanyası için beşer sterlin bağış yapmaya davet etmişti.

Britanya Hümanistler Derneği'nin de desteklediği kampanyanın umulanın çok üzerinde ilgi gördüğü anlaşılıyor. Ateistler dün bir açıklama yaparak şimdiden hedeflediklerinin beş misli para topladıklarını bildirdiler.

Kampanya kapsamında, Ocak ayından itibaren Londra'da, merkezi hatlarda çalışan 30 belediye otobüsüne, dört hafta boyunca "Muhtemelen Tanrı Yok. Tasayı bırakın, hayatın tadını çıkarmaya bakın" yazılı ilanlar asılması planlanıyor.

Ateistler, kampanyaya büyük ilgi olduğunu, Londra'dan sonra Birmingham, Manchester ve Edinburg gibi Britanya'nın diğer büyük kentlerindeki otobüslere de benzer ilanlar asılması konusunda talepler aldıklarını söylüyorlar.

Kampanyaya destek veren İngiltere'nin önde gelen ateistlerinden Profesör Richard Dawkins, dini kuruluşların, İngiltere toplumunda, vergi indiriminden tutun da, saygınlık görme ve kolayca incinebilme hakkına varıncaya kadar her türlü maddi ve manevi avantajdan otomatik olarak yararlandığını, bu nedenle insanları düşünmeye sevkedecek alternatif sloganları yaygınlaştırmanın tam zamanı olduğunu söylüyor.

Makalesiyle kampanyayı başlatan yazar Ariene Sherine de, "Ateistler, laik bir ülke, laik bir eğitim ve laik bir yönetim istiyor. Kampanyamıza bu kadar çok insanın mali katkı yapmak istemesi de bu hissiyatı yansıtıyor" diye konuştu.

Kiliselere gelince, şu ana kadar tepkileri yumuşak oldu.

İngiliz Metodist Kilisesi, Tanrı'ya ilginin devam etmesini sevindirici bulduğunu, bunun insanları konu hakkında düşünmeye teşvik edeceğini duyurdu.

Anglikan Kilisesi ise, herhangi bir dini görüşü ya felsefi yaklaşımı savunanların, görüşlerini uygun yollarla yayma hakkını, her zaman savunacağını bildirdi.

Ama kilisenin sözcüsü tasarlanan ilana gönderme yaparak "Hristiyanlık inancının hayatın tadını çıkaramamakla özdeşleştirilmesi doğru değil. İngiltere'de her 10 kişiden yedisi kendisini Hristiyan olarak tanımlıyor. Bu insanlar, imanın sağladığı mutluluğun tadını çıkarıyorlar" diye konuştu.