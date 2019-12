İngiltere’de ölü doğum oranı hâlâ yüksek

İngiltere'de ölü doğum ve doğumun hemen sonrasında ortaya çıkan ölüm oranının hala çok yüksek olduğu, her gün 17 bebeğin ölü doğduğu ya da doğumun hemen ardından öldüğü açıklandı.



Bunun İngiltere'de her gün trafik kazalarında ölen yetişkin sayısının iki katı olduğunu belirten uzmanlar, ölü doğum oranının son 10 yıldır hiç değişmediğini ifade etti.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, doğum öncesi ve sonrası bakım ve kontrollerin layıkıyla yapılabilmesi için doktor ve ebe sayısının artırıldığını ve bu alanda yapılan yatırımlara hız verildiğini bildirdi.



Ülkede her yıl 4 bin bebeğin ölü doğduğunu, 2 bin 500 bebeğin doğumdan sonraki 4 hafta içinde öldüğünü kaydeden uzmanlar, bu ölümlerin büyük bölümünün doğum öncesi ve sonrası bakımın geliştirilmesiyle önlenebileceğini vurguladı.



Uzmanlar, bunun için doğum öncesi ve sonrasında anne ve bebeğin bakımıyla ilgilenecek ebe ve hemşire sayısının artırılması, en az 1700 yeni personelin alınması ve halen sadece yüzde 28'i asgari bakım standartlarını taşıyan prematüre bebek bakım ünitelerinin iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.



Bu arada 348 hamile kadın arasında yapılan araştırmanın sonuçları, anne adaylarının yüzde 42'sinin ölü doğum riski konusunda bilgi sahibi olmadığını ortaya koydu.



Uzmanlar, ölü doğumların pek çoğunun risksiz hamileliklerde meydana geldiğine işaret ederken, anne adaylarının bu konuda iyi bilgilendirilmesi gerektiğini de vurguladı.



