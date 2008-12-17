İngiltere'de obezite artıyor

İngiltere'de obezlerin oranının son 14 yılda hızla arttığı ve bu durumun çok sayıda sağlık sorununa yol açtığı açıklandı.



Hükümetin elindeki istatistikler, erkeklerin ve kadınların neredeyse dörtte birine tekabül eden yüzde 24'ünün obez olduğuna işaret ediyor. İstatistikler bu rakamın 1993 yılında erkeklerde yüzde 13, kadınlarda ise yüzde 16 olduğunu ortaya koyuyor.



Araştırmacılar, obezitenin hızla artmasında İngilizlerin egzersiz yapmanın ve günlük alkol tüketimini azaltmanın önemini kavrayamamasının etkili olduğunu vurguladı.



İstatistikler obezitenin yaşa göre dağılımı ve artışına da dikkati çekti. Buna göre 1993 yılında sadece yüzde 5'i obez olan 16-24 yaş grubundaki erkek İngilizlerin arasında obez olanların oranı 2007 yılında yüzde 9'a yükseldi. 25-35 yaş grubunda olanlar arasında ise 1993 yılında obezlerin oranı yüzde 10 iken, bu oran 2007 yılında yüzde 16'ya yükseldi.



35-44 yaş grubundaki erkek İngilizlerde ise 1993 yılında obezlerin oranı yüzde 14 iken bu oran 2007'de yüzde 25'e çıktı. 45-54 yaş grubunda da ise 1993-2007 yılları arasındaki artış yüzde 17'den yüzde 35'e şeklinde tespit edildi.



55-64 yaş grubundaki erkek İngilizler, obezitenin en yüksek olduğu grup olarak belirlendi. Bu gruptakiler arasında obez olanların oranı 1993 yılında yüzde 21 iken bu oran 2007'de yüzde 31'e kadar yükseldi. Bu yaş grubundaki erkeklerin yüzde 79'unun 2007 yılı itibariyle obez ya da "aşırı kilolu" olarak tespit edildiği de bildirildi.



Kadınlarda da artışın benzeri bir tablo izlediğine dikkati çeken araştırmacılar, 2007 yılı itibariyle kadınların yüzde 69'u, yani yaklaşık 10'da 7'sinin obez ya da "aşırı kilolu" kabul edildiğini kaydetti.



(AA)

