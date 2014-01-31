İngiltere'de normalin üzerinde radyasyon tespit edildi

İngiltere'nin kuzeybatısında bir nükleer santralde normalin üzerinde radyasyon tespit edildi. Santralde çalışan personel sayısı önlem amaçlı azaltıldı.

İngiliz yetkililer, santralin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini ancak santralde görevli personel sayısının önlem olarak azalttığını açıkladı.

Santralden nükleer sızıntı olmadığı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre yetkililer, santralin bölge halkına ya da çalışanlara herhangi bir tehdit oluşturmadığını da ifade etti.

İngiliz hükümeti yetkilileri, Sellafield bölgesinde bulunan nükleer santralin yöneticileriyle temasta olduklarını belirtti. Yetkililer, nükleer santralin bu aşamada tehdit oluşturmadığını açıkladı.