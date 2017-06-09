İngiltere'de muhafazakarlar çoğunluğu kazanamadı

İngiltere genel seçimlerinde oy sayımı sürerken Muhafazakar Parti yarışı önce götürüyor ancak parti sahip olduğu çoğunluğu yitirdi.

Oy sayımının büyük ölçüde tamamlandığı seçimlerde alınan kısmi sonuçlara ve özel kurumların tahminlerine göre muhafazakarlar mutlak çoğunluğu kazanamadı. Reuters May'in muhafazakarlarının 650 sandalyeli parlamentoda oyların 308'ini aldığını, ana muhalefet İşçi Partisi'nin ise 258 sandalye aldığını duyurdu.

İngiltere'nin AB'den ayrılma şartlarını belirleyecek son derece karmaşık müzakerelerin başlamasına sadece 10 gün kala alınan bu sonuç hükümeti kimin oluşturacağı ve Brexit müzakerelerinin ne amaçla yürütüleceği konusunda da belirsizlik oluşturuyor.

Corbyn: May istifa etmeli

May "Şu anda bu ülkenin ihtiyacı olan şey istikrardır" şeklinde bir açıklama yaptı ve muhafazakar partinin çoğunluğu sağlaması durumunda istikrarın olacağını belirtti. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise May'in halktan güçlü bir yetki alma planının geri teptiğini, istifa etmesi ve "bu ülkenin insanlarının gerçek temsilcisi olan partiye yol açması" gerektiğini söyledi.

Therese May bir sonraki seçimler 2020 yılında yapılacak olmasına rağmen yedi hafta önce erken seçim kararı almıştı. Bu kararı aldığında May'in seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak şu an May'in 11 aydır devam ettiği başbakanlık poziyonu tehlikede görünüyor.

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Reuters/Dpa/SSB/ BD