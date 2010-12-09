İngiltere'de milletvekilleri toplantıda, öğrenciler sokaklarda

T24 - İngiltere'de koalisyon hükümetinin gündeme getirdiği ve üniversitelerde öğrenci harçlarını neredeyse üçe katlayacak planlar Avam Kamarası'nda tartışılmaya başlandı.





Binlerce protestocu, bu akşam önergeye ilişkin oylamanın yapılacağı Westminster'a akın etmiş durumda. Önerge, koalisyonun küçük ortağı Liberal Demokratları bölerken, başta Londra'da olmak üzere, son iki haftadır yer yer şiddet olaylarının yaşandığı protesto gösterilerine neden oldu.



İngiltere polisinin geçtiğimiz günlerde Londra'da liseli öğrencilerin de dahil olduğu bir gösterideki sert tutumu da eleştirilere yol açmıştı. Bu nedenle bazı milletvekilleri güvenlik güçlerini göstericilere daha dikkatli müdahale etmeleri konusunda uyarılarda bulunmuştu. Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgelerinden gelerek Londra'da toplanması beklenen öğrenciler, "protesto gösterileriyle başkenti kilitleme" tehdidinde bulunuyorlar.



Parlamento binası önüne barikat kuran polis, değişik yönlerden hareket ederek Parlamento Meydanı'nda toplanmayı planlayan protestocuları bekliyor. Yürüyüşü kontrol altında tutmaya çalışan polislerle bazı göstericiler arasında ufak çaplı olaylar yaşandığı bildirildi. Polis, Westminster'da 20 bin kadar göstericinin toplanacağı tahmininde bulundu.



İsyan hareketi



Muhafazakâr parti liderliğindeki koalisyonun gündeme getirdiği önergenin, bazı Liberal Demokrat partililerin karşı çıkmasına rağmen, geçeceği tahmin ediliyor. Seçim öncesi vaatlerinde, üniversite harçlarının artırılması aleyhinde oy kullanacaklarını bildirmiş olan Liberal Demokrat milletvekilleri, yoğun baskı altında. Öfkeli öğrencilerin hedefi haline gelen parti lideri Nick Clegg, kabinedeki tüm Liberal Demokrat bakanların önerge lehinde oy kullanacaklarını bildirdi.

Ancak Liberal Demokrat parti başkan yardımcısı Simon Hughes, oylamada çekimser oy kullanacağını söylerken, eski parti liderleri Charles Kennedy ve Menzies Campbell'in de ret oyu kullanmaları bekleniyor.



Az da olsa bazı Muhafazakâr Partililerin de ret oyu kullanabilecekleri yorumları yapılıyor. Bu arada Liberal Demokratların gençlik kolu, parti milletvekillerini harçların artırılması planları aleyhinde oy kullanmaları için son dakika görüşmeleri yürütüyor. Hükümetin planlarına göre şu an şu an 3,290 sterlin olan yüksek öğrenim harçları, 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline yükselecek.





