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Dünya

İNGİLTERE'DE MAHKUMLAR AYAKLANDI LONDRA (A.A)

01 Ocak 2011 15:33

-İNGİLTERE'DE MAHKUMLAR AYAKLANDI LONDRA (A.A) - 01.01.2011 - İngiltere'de bir cezaevindeki tutuklu ve mahkumlar, yeni yılın ilk saatlerinde isyan çıkardı. İngiltere Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra'nın 95 kilometre güneyindeki Arundel yakınlarında bulunan Ford açık cezaevindeki tutuklu ve mahkumların camları kırdığı, çevreyi ateşe verdiği belirtildi. Açıklamada, cezaevi görevlilerinin geri çekildiği, olay yerine uzman yetkililerin çağrıldığı bildirildi. Cezaevinde, mahkumiyetlerinin sona ermesine 2 yıldan az kalanların bulunduğu kaydedildi. İsyanın sebebi ise açıklanmadı.

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