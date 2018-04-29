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Spor
BBC Türkçe

İngiltere'de kulüplere vergi operasyonu: West Ham ve Newcastle United'ın statları basıldı, gözaltılar var

İngiltere Gümrük ve Gelir Dairesi'nin başlattığı operasyon kapsamında West Ham ve Newcastle United'ın maçlarını oynadıkları statlara ve ofislerine baskın düzenlendi. Fransa'ya da yayılan operasyonda gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Gümrük ve Gelir Dairesi, vergi ve sigorta ödemelerinde usulsüzlükler yapıldığı şüphesiyle ülkede futbol kulüplerine yönelik bir vergi operasyonu başlattı.

İngiltere ve Fransa'da 180 vergi memurunun katıldığı operasyonda gözaltına alınanlar olduğu açıklandı, sayı verilmedi.

Operasyon kapsamında West Ham ve Newcastle United'ın maçlarını oynadıkları statlara ve ofislerine baskın düzenlendi.

Baskınlarda bazı bilgisayarlara ve cep telefonlarına da el koyuldu.

Fransa'da İngiliz memurlara yardımcı eden Fransız yetkililer de belirli noktalarda aramalar geçekleştirerek bazı kişileri gözaltına aldı.

İngiltere Gümrük ve Gelir Dairesi konuyla ilgili olarak bu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşılamayacağını duyurdu.

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