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Dünya

İNGİLTERE'DE KRALİYET DÜĞÜNÜ LONDRA (A.A)

30 Temmuz 2011 21:09

-İNGİLTERE'DE KRALİYET DÜĞÜNÜ LONDRA (A.A) - 30.07.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Zara Phillips (30), İngiltere'nin rugby milli takımının kaptanı Mike Tindall (32) ile evlendi. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Canongate Kilisesi'nde yapılan düğün törenine, aralarında Kraliçe ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, Cambridge Dükü William ve eşi Kate'in de bulunduğu Kraliyet ailesinin tüm mensupları katıldı.  Zara Phillips, Kraliçe'nin favori tasarımcılarından Stewart Parvin imzalı ipek ve saten karışımı bir gelinlik giydi. 2003 yılında tanışan çiftin düğün töreni Prens William ve Kate Middleton'ın, bu yıl 29 Nisan'da Londra'da yapılan görkemli düğün törenine göre oldukça sade geçti.  İskoçlar ellerinde bayraklarla, gelin ile damat ve Kraliyet ailesinin diğer mensuplarını görmek için Edinburgh sokaklarını ve kilisenin önünü doldurdu. Son 20 yıldır İskoçya'da yapılan ilk kraliyet düğününün ardından, Kraliçe 2. Elizabeth, İskoçya'daki konutu Holyroodhouse'da çift onuruna resepsiyon verdi. Zara Phillips, Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ile ilk eşi Mark Phillips'in çocuğu.

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