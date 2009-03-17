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Ekonomi

İngiltere’de kart borçları 53 milyar sterline ulaştı

İngiltere'de hükümet, halkı, kredi kartlarının yarattığı borç batağından kurtarmak için yasal düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

17 Mart 2009 02:00

İngiltere'de hükümetin halkı kredi kartlarında oluşan borç batağından kurtarmak için yasal düzenleme yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Halkın toplam kredi kartı borcunun 53 milyar sterline ulaştığı ülkede, kart dağıtan bankaların, borçlanan müşterilerinin kart limitlerini yukarı çekmelerine yasak getirileceği belirtiliyor.

Hükümetin yapacağı yasal düzenlemeye göre, özellikle bu yönde bir talebi bulunmayan müşterilerin kredi kartı limitleri yükseltilemeyecek.

Apacs adlı meslek birliği ise kredi kartları adına yaptığı açıklamada, üyelerinin mali sorunları bulunan ve borçlu durumdaki müşterilerinin kredi kartı limitlerini zaten yükseltmediği görüşünü savundu.

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