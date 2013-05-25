İngiltere'de kaplan bakıcısına saldırdı

İngiltere’nin Cumbria bölgesinde yer alan hayvanat bahçesinde bir kaplan bakıcısına saldırdı.

24 yaşındaki Sarah McClay, saldırıda ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Parkın sözcüsü, kaplanın kilit altında tutulduğunu ve güvenliğin sağlandığını açıkladı. Parkın sahibi David Gill, McClay’ın kafese girmesinin yasak olduğunu belirterek, “Kafese girmesi için hiç bir neden yoktu. Çalışanlar kaplanlarla birebir ilgilenmiyor. Bu konuda çok önemli kurallarımız var ve McClay bu kurallara uymadı” dedi.

Gill, kaplanın 10 yıldır parkta yaşadığını ve olan üzücü olayın suçlusu olmadığını belirtti.