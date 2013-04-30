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Sağlık

İngiltere'de 'kalbi tamir eden virüs' geliştirildi

200 hasta üzerinde yapılacak denemede, bacaktan giren ve kan damarlarından yukarı uzatılan bir tüple kalbe virüs 'bulaştırıp' hasar gören kalp kasını iyileştirmek hedefleniyor

30 Nisan 2013 16:07

İngiltere'de genetik mühendisliği ile kalp yetmezliği tedavisinde kullanılma amaçlı bir virüs geliştirildi.

Kalbe, düzelmesi için gerekli genleri aşılaması hedeflenen virüs, gönüllü hastalar üzerinde denenecek.

İngiliz Kalp Vakfı, bu yöntemle tedavi potansiyelinin büyük olduğunu, ancak önce klinik deneyler yapılması gerektiğini bildirdi.

Londra'daki Imperial College'a bağlı araştırmacılar kalp yetmezliği çekenlerde SERCA2a adındaki proteinin azaldığını buldurlar. Bu nedenle, kalbe bu proteini üretmesi için genetik yapısı değiştirilen bir virüs verilmesi düşünüldü.

200 hasta üzerinde yapılacak denemede, bacaktan giren ve kan damarlarından yukarı uzatılan bir tüple kalbe virüs 'bulaştırıp' hasar gören kalp kasını iyileştirmek hedefleniyor.

Imperial College'dan Prof. Sian Harding bu tedaviyle birçok hastanın yaşam kalitesinin yükseltilebileceğini söylüyor.

Denemenin yapılacağı Royal Brompton Hastanesi'nden Dr. Alexander Lyon ise, ilk hez kalp yetmezliğine gen tedavisi uygulanacağını bildirdi. Lyon amacın, kalp krizi sırasında meydana gelen moleküler değişimi tersine çevirmek olduğunu belirtti.

BBC TÜRKÇE

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