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Dünya

İngiltere'de kadınlar donanmaya ait nükleer denizaltılar da görev yapabilecek

İngiltere'de kadınlar ilk kez nükleer denizaltıda görev yapma hakkı kazandı

05 Mayıs 2014 20:38

İngiltere denizaltı filosunun 110 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı. Kadınlara nükleer denizaltılarda hizmet etme hakkı bugün resmen tanındı. 

Teğmenler Maxine Stiles, Alexandra Olsson ve Penny Thackray de Kraliyet Donanması nükleer denizaltılarında görev alacak ilk kadınlar olacağı açıklandı. Stiles, Olsson ve Thackray bir ilke imza atarak böylece tarihe geçerken, kadın denizcilerin ek bir eğitimden geçecekleri ve 2015-2016 döneminde nükleer denizaltıların mürettebatına katılacakları belirtildi. 
İngiltere’de ‘sağlığa olası zararları’ sebebiyle kadınların denizaltılarda hizmet etmesi yasaktı. Ancak hükümet Aralık 2011’de bu kuralı değiştirip sadece hamile kadınların denizaltılarda görev almasının yasak olmasına karar verdi. 

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