"İngiltere'de kadın çalışanların çoğu işyerlerinde cinsel tacize maruz kaldı"

İngiltere'de yapılan bir araştırma, kadın çalışanların yarıdan fazlasının işyerlerinde cinsel tacize maruz kaldıklarını ortaya koydu.

İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) tarafından yapılan araştırmaya göre, cinsel tacize maruz kalanların büyük çoğunluğu bu durumu yöneticilerine bildirmiyor.

İngiltere'de yaklaşık 51 sendikayı kapsayan ve yaklaşık yarısı kadın 5 milyon 800 bin işçiyi temsil eden TUC, araştırma için 1500 kadınla görüştü.

Görüşleri alınan kadınların yüzde 52'si, cinsel tacize maruz kaldıklarını söyledi.

Cinsel tacize maruz kalıp sorunu yöneticilerine bildirmeyenlerin oranı ise yüzde 79.

Kadınların üçte biri, işyerlerinde kendilerine hoş olmayan şakalar yapıldığını belirtirken, dörtte biri de kendilerine istenmedik şekilde dokunulduğunu anlattı.

TAC'nin araştırması ayrıca, genç çalışanlar için sorunun çok daha büyük olduğunu gösterdi.

Araştırma için görüşleri alınan 18-24 yaş arası 138 çalışanın yüzde 63'ü, cinsel tacize maruz kaldıklarını söyledi.

TAC'den yapılan açıklamada İngiltere'de genç kadınlar arasında, geçici ya da haftada belli bir saat garantisi bile verilmeyen sözleşmeler ile çalışan çok sayıda çok kişi olduğuna dikkat çekildi.

"Skandal"

Araştırma sonuçlarını BBC'ye değerlendiren TUC Başkanı Frances O'Grady ise cinsel taciz sorununu "skandal" olarak nitelendirdi.

Frances O'Grady, kadınların işyerlerindeki cinsel taciz sorunu nedeniyle utandıklarını ve korktuklarını belirtti.

O'Grady, çok az kadının, yöneticilerinin sorunun çözümü için gerekeni yaptığına inandığını kaydetti.