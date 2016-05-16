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Ekonomi
Deutsche Welle

İngiltere'de işsizlik korkusu

İngiltere'deki AB'den ayrılma referandumu yaklaştıkça çizilen karanlık tablolar da artıyor. Sendikalara göre 4 milyon kişi işsiz kalacak.

16 Mayıs 2016 15:05


Büyük Britanya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UTC), Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmanın yüksek istihdam kaybına yol açacağı uyarısında bulundu. Sendikalar birliğinin Avrupa sorumlusu Owen Tudor, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada AB üyeliği oylamasının sonucuna göre 4 milyon kişinin işsiz kalabileceğini söyledi. Otomotiv ve kimyacılık gibi ihracata yoğunlaşmış sanayi branşlarında işsizlik tehlikesinin doğacağını belirten Tudor, AB'den çıktıkları takdirde Britanya'nın ihraç mallarının pahalanacağını ve tam olarak ne kadar istihdam kaybedileceğini İngiltere ile AB arasında imzalanacak ticaret anlaşmasının tayin edeceğini söyledi.

Avrupa ortak pazarına giriş avantajını kaybetmesinin İngiltere'yi cazip yatırım yeri olmaktan çıkaracağını da belirten sendikalar birliği temsilcisi, AB üyesi olmayan ülkelerin yatırımı azaltacağını ve bunun da istihdam kaybı doğuracağını ifade etti.

"AB'siz resesyona gireriz"

Sendikalar aynı zamanda AB üyeliğinden ayrıldığı takdirde İngiltere'deki işçi haklarının kayba uğramasından ve milyonlarca ücretlinin daha fazla çalışmak zorunda bırakılmasından endişe ediyor. TUC Genel sekreteri Frances O'Grady AB'den ayrılma yanlısı olanların mesai kısıtlamalarının kaldırılmasından yana olduklarını gizlemediklerini ve haftalık çalışma süresinin 60 ila 70 saate çıkabileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da hafta sonunda AB üyeliğinin halkın oylarıyla sona erdirilmesinin yol açacağı olumsuz ekonomik sonuçlara dikkat çekti. Cameron, partisinin referandum kampanyasına katıldığı seçim bölgesi Whitney'de yaptığı konuşmada, "Büyük Britanya'nın doğrudan ve kalıcı ekonomik darbe alacağını" belirtti ve "23 Haziran'da AB'den ayrılmak için oy kullanırsak, ülke ekonomisinin resesyona girmesine davetiye çıkarmış oluruz" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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