İngiltere'de işsizlik 12 yılın zirvesinde

Küresel krizin Avrupa'daki gelişmiş ülkeler arasındaki en büyük kurbanı İngiltere'de korkutan işsizlik verileri dün açıklandı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı resmi verilere göre ocak ayında sona eren üç aylık dönemde işsizlik bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,5 oranında artarak son 12 yılın en yüksek düzeyine çıktı.



Şubat ayında işsizlik maaşı başvurularının da 138 bin 400 ile rekor seviyeye ulaştığı ülkede, işsiz sayısının 2 milyonu aştığı belirtiliyor. Beklentinin üzerinde gelen işsizlik verileri, İngiliz ekonomisinde yaşanan krizin daha önce düşünülenden daha derin olduğunu da ortaya koyuyor. Ülkede ikramiyelerin de dahil olduğu ortalama gelir ocak ayıyla biten 3 aylık dönemde yüzde 1,8 artarken bu kayıtların tutulmaya başladığı tarih olan 1991'den bu yana en düşük büyüme hızı oldu.



Resesyon kronikleşiyor



Öte yandan, IMF'nin henüz resmi olarak açıklanmayan ancak dün İngiliz gazetelerinde geniş yer bulan raporuna göre dünya ekonomisi bu yıl yüzde 0,6 küçülecek, 2010'da ise yüzde 2,3'lük büyüme gerçekleştirilecek. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ise İngiltere'de resesyon daha ağır olacak ve uzun sürecek. IMF, 2009'da İngiliz ekonomisinin yüzde 3,8, 2010'da da yüzde 0,2 küçüleceğini tahmin ediyor. Fon ABD, Euro Bölgesi ve Japonya için büyüme tahminlerini de güncelledi. Rapora göre ABD ekonomisi bu yıl yüzde 2,6 küçülecek. IMF'nin önceki tahmini yüzde 1,6'ydı. 2010'da ise yüzde 0,2 büyüme bekleniyor. Euro Bölgesi'nde de bu yıl yüzde 2 değil yüzde 3,2 küçülme, 2010'da yüzde 0,1 büyüme gerçekleşebilir. IMF, bu yıl yüzde 5 küçülmesi beklenen Japonya'da ise 2010'da ekonominin küçülmeyeceğini savunuyor.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean Claude Trichet de dün Europe 1 radyosuna verdiği demeçte 2009 yılının Avrupa açısından çok zor bir yıl olacağını, 2010 yılınında ise bir toparlanma beklendiğini, bu dönemde mutedil bir büyüme görülebileceğini belirtti. Trichet, Avrupa Merkez Bankasının, küresel krizle mücadelede, gerekirse ilave önlemler almaya hazır olduğunu da vurguladı.

