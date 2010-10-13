-İNGİLTERE'DE İŞSİZ SAYISI AZALDI LONDRA (A.A) - 13.10.2010 - İngiltere'de işsizlik oranı Haziran-Ağustos 2010 döneminde yüzde 7,8'den yüzde 7,7'ye düştü. Ülkenin Ulusal İstatistik Kurumundan (ONS) yapılan açıklamada, Ağustos ayına kadar olan üç aylık dönemde ülkedeki işsizlerin sayısı 20 bin kişi azalarak, 2,45 milyon kişi oldu. Ancak ülkede işsizlik yardımı alanların sayısında artış olduğu ve bu sayının 1,47 milyon kişiye ulaştığı bildirildi. İngiltere'de hükümetin birçok alanda kesintiye gitmeye başlamasıyla, işsizlik oranında artış olacağından endişeleniliyordu. Haziran-Ağustos döneminde Galler'de işsizlik oranı yüzde 9,1'den, 8,2'ye düşerken, İngiltere'de yüzde 7,8'den 7,7'ye, Kuzey İrlanda'da ise yüzde 7,1'den 7'ye düştü. Ancak İskoçya'da işsizlik oranının yüzde 8,2'den, 8,6'ya yükseldiği belirtildi. 178 bin kişi bu dönemde ülkede iş sahibi olurken, ortalama kazançlarda da bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artış olduğu kaydedildi. İngiltere'de geçen yıl 2,5 milyon kişinin işsiz olduğu açıklanmıştı. Bu sayı, ülke tarihinde 1995 yılından beri görülen en yüksek işsizlik seviyesiydi. İngiliz hükümetinin gelecek hafta, bütçesini açıklayarak, ülke ekonomisini iyileştirmek için kesinti ve vergi artışlarını öngören alanların sayısını artırması bekleniyor.