T24 LogoT24 Logo
Dünya

İNGİLTERE'DE İŞÇİ PARTİSİ LİDERLİK YARIŞI LONDRA (A.A)

05 Eylül 2010 16:23

-İNGİLTERE'DE İŞÇİ PARTİSİ LİDERLİK YARIŞI LONDRA (A.A) - 05.09.2010 - İngiltere'de mayıs ayından bu yana boş olan muhalefetteki İşçi Partisi'nin liderlik koltuğu için yarış kızışıyor. Ülkede mayıs ayında yapılan genel seçim sonucu 13 yıllık iktidarı Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyonuna kaptıran İşçi Partisinin, 20 gün sonra yapılacak genel kongresinde yeni lideri belli olacak. İşçi Partisi'nde liderlik için beş aday bulunuyor. Bu adaylar, gölge Dışişleri Bakanı David Miliband, kardeşi ve gölge Enerji Bakanı Ed Miliband, bir önceki Başbakan Gordon Brown'un ekonomi danışmanı Ed Balls, gölge Sağlık Bakanı Andy Burnham ve tek kadın aday olan, partinin üyesi Diane Abbott. İşçi Partisi'nin yenilenmesi gerektiği ve ekonominin iyileşmesi için ülkede kesintilere gidilmesinin yanlış olduğu gibi konularda aynı görüşleri paylaşan lider adayları arasında en şanslısı olarak David Miliband gösteriliyor. David Miliband'in, tek başına iktidar olacak oyu alamayan Başbakan David Cameron'ın koltuğuna bir sonraki genel seçimin yapılacağı 2015'te oturabileceği yorumları yapılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24