-İNGİLTERE'DE İŞÇİ PARTİSİ LİDERLİK YARIŞI LONDRA (A.A) - 05.09.2010 - İngiltere'de mayıs ayından bu yana boş olan muhalefetteki İşçi Partisi'nin liderlik koltuğu için yarış kızışıyor. Ülkede mayıs ayında yapılan genel seçim sonucu 13 yıllık iktidarı Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyonuna kaptıran İşçi Partisinin, 20 gün sonra yapılacak genel kongresinde yeni lideri belli olacak. İşçi Partisi'nde liderlik için beş aday bulunuyor. Bu adaylar, gölge Dışişleri Bakanı David Miliband, kardeşi ve gölge Enerji Bakanı Ed Miliband, bir önceki Başbakan Gordon Brown'un ekonomi danışmanı Ed Balls, gölge Sağlık Bakanı Andy Burnham ve tek kadın aday olan, partinin üyesi Diane Abbott. İşçi Partisi'nin yenilenmesi gerektiği ve ekonominin iyileşmesi için ülkede kesintilere gidilmesinin yanlış olduğu gibi konularda aynı görüşleri paylaşan lider adayları arasında en şanslısı olarak David Miliband gösteriliyor. David Miliband'in, tek başına iktidar olacak oyu alamayan Başbakan David Cameron'ın koltuğuna bir sonraki genel seçimin yapılacağı 2015'te oturabileceği yorumları yapılıyor.