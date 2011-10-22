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Dünya

İngiltere'de internet filtresi uygulaması başladı

Türkiye zararlı internet sitelerini engellemek için geliştirilen internet filtrelerini uygulamayı

22 Ekim 2011 03:00

T24 - İngiltere, Türkiye'de tartışmalara yaratan zararlı internet sitelerini engellemek için geliştirilen internet filtresi uygulamasını başlattı.



Söz konusu filtre sistemi akıllı telefon, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda koruma sağlayacak. Filtre kararını alan İngiltere Başbakanı David Cameron, okullara yakın reklam panolarında açık görüntülere yasak getirilmesini de destekliyor.

Zaman'ın haberine göre; Cameron'ın, "Aileleri desteklemek ve çocukları korumak için değişiklik olup olmadığını yeni yılda gözden geçireceğim" sözleri yeni bir tartışmayı başlatsa da çoğu aile derneği ve sosyal kuruluşlar uygulamayı destekliyor.

İngiltere'de, ailelerin çocuklarını porno sitelerinden ve zararlı içerikli birçok siteden korumak için Mothers' Union (Anneler Birliği-Aileyi Koruma Derneği) aracılığıyla Bailey Raporu hazırlandı. Rapor, ülkedeki dört internet servis sağlayıcısının hükümetle beraber çalışması gerektiğini ve ailelerin birçok konuda önerilerle bilgilendirilmesi gerektiğini öngörüyor. Think Broadband isimli düşünce kuruluşu başkanı Sebastien Lahtinen de güvenli interneti destekliyor. Lahtinen, "Bu konuda endişelenecek bir şey yok. Kültürlü ve ahlaklı bir toplum için bütün yolları denememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuyor.


Filtreleme, dünyada yıllardır yapılıyor

İnternet filtresi çoğu Avrupa ülkesinde uygulanıyor. AB'nin 1996 yılında yayımladığı internetin yasa dışı ve zararlı içeriğiyle mücadele ve çocukların korunmasına yönelik bildiri, Avrupa ülkelerinin internetin çıkışıyla bu uygulamaya dâhil olduğunu gösteriyor.

İnternette zararlı içeriğe karşı filtreleme uygulayan ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Avustralya, ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin, Küba, Kolombiya, Peru, Rusya, İran, Suudi Arabistan, Çin, Japonya, İspanya, Tayland, İsviçre, Bulgaristan ve İsveç yer alıyor.


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