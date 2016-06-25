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Dünya

İngiltere'de ikinci AB referandumu için toplanan imza bir buçuk milyonu geçti

Brexit'ten memnun olmayan İngilizler de ikinci bir referandum için imza kampanyası başlattı

25 Haziran 2016 19:19

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma yönünde karar vermesinin ardından ikinci bir referandum için başlatılan imza kampanyasına bir buçuk milyondan fazla kişi katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Birleşik Krallık’ın ayrılma kararı alması, AB’de kalma taraftarlarından tepki toplamaya devam ediyor. İngiltere Parlamentosu’nun resmi internet sitesindeki dilekçe bölümünü imzalayarak ikinci bir referandumun gerçekleştirilmesini isteyenlerin sayısı çığ gibi büyüyor. Şu ana kadar “AB’de Kalalım” diyen bir buçuk milyondan fazla kişi dilekçeye imza attı.

Dilekçenin parlamento tarafından gündeme alınması için 100 bin sınırını geçmesi gerekiyor. İmza kampanyasını başlatan William Oliver, dilekçeye imza atanların hükümetten oylamada herhangi bir tarafın yüzde 60’dan daha az oy alması halinde yeni bir referandum gerçekleştirilmesi gerektiği kuralını uygulamasını istediklerini ifade etti.

Birleşik Krallık’ta yapılan referandumda yüzde 52’lik bir kesim AB’den ayrılalım derken, AB’de kalalım diyenlerin oranı ise yüzde 48’de kalmıştı. Londra, İskoçya, Kuzey İrlanda’da ise AB’de kalalım sonucu çıkmıştı. Kararın ardından Başbakan David Cameron istifa edeceğini açıklamıştı.

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