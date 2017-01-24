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Dünya

İngiltere'de hükümetin Brexit çıkmazı

İngiltere’de Yüksek Mahkeme kararına göre, hükümet Brexit sürecine parlamentonun onayı olmadan başlayamayacak

24 Ocak 2017 20:52

İngiltere’de Yüksek Mahkeme bir kez daha Brexit’in ardından yeni bir yol haritası çizmekte zorlanan İngiltere hükümetinin aleyhine karar verdi. Buna göre, hükümet Brexit sürecine parlamentonun onayı olmadan başlayamayacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile ayrılık müzakerelerini başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin devreye alınmasının kendi inisiyatifiyle olacağını ileri sürerken, Gina Miller adlı İngiliz iş kadını ile Dier Dos Santos adlı bir berber, 50. maddenin devreye alınabilmesi için bir parlamento kararı gerektiği iddiasıyla hükümeti dava etmiş; Mahkeme de 3 Kasım’da Miller lehine karar vermişti.

Hükümet daha önce ise Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin mart sonuna kadar devreye alınacağını bildirmişti.

 

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