İngiltere'de 'helal gıda' korkusu

T24- İngiliz 'Mail on Sunday' gazetesinin yaptığı araştırmada ülke genelinde lüks otel, hastane ve barların yanı sıra birçok ünlü spor tesislerinin mutfaklarında İslami kurallara göre kesilen 'helal et' satılıyor. Müşterilerin helal et konusunda uyarılmadıkları belirtildi.



Ascot, ‘Twickenham' gibi ünlü spor tesisleriyle birlikte Manchester United'ın Wembley Stadyumu'nda taraftarlara satılan kuzu, dana ve tavuk etlerinin, gizlice İslami kurallara göre hazırlandığı, aynı şekilde taraftarların uyarılmadıkları ifade edildi.



Gloucestershire bölgesinde bulunan Hıristiyan eğitim kurumu Cheltenham Kolej'de öğrencilere bilgileri dışında helal tavuk servisi yapıldığı öne sürüldü. Britanya'nın en büyük otel ve restorant grubu olan, bünyesinde Beefeater, Brewers Fayre gibi ünlü markalarında barındıran Whitbread, kullandıkları etlerin bir kısmının helal olduğunu itiraf etti.



Ülkede yılda 40 milyondan fazla büyükbaş hayvan ve 850 milyon kümes hayvanı kesiliyor.