İngiltere'de hasta bakıcı robot geliştirildi

T24- İngiltere'de nüfusun giderek yaşlanması ve bu nüfusa kimin bakacağı konusu kaygı yaratıyor. Bu sorunu çözmek için bilim adamları, yaşlıların bakımıyla ilgilenecek ve onlara arkadaşlık edecek robotlar geliştirdi.





İngiltere'de son 25 sene içinde 85 yaş ve üzerindeki insanların sayısı iki kattan daha fazla arttı. Robot bakıcıların bu kaygılara çözüm sunması girişimin nedeni.





Ekonomik kriz karşısında sosyal yardım paketlerini kısmak zorunda kalan hükümetler, bakım hizmetleri için daha ucuz yollar arıyor.



Bristol Robot Bilimi Laboratuarında çalışan uzmanlar, yaşlıların robotlar sayesinde, kendi başlarına ve başkalarına ihtiyaç duymadan evlerinde yaşayabilecekleri görüşünde.





Bu kapsamda üretilen ilk robot projesinin adı Mobiserv. Bu proje kapsamında üretilen robotlar, alışveriş siparişlerini vermek ve ya da yaşlılara ilaçlarını ne zaman almaları gerektiğini hatırlatmak gibi basit görevleri yerine getirebiliyor.





Ortak çabalar





Araştırmayı Bristol ve West of England Üniversiteleri yürütüyor. Bristol Robotbilim Laboratuarı, robot teknolojisi ve keşifleri açısından küresel bir merkez kabul ediliyor. Ancak üç yıl devam edecek Mobiserv projesi, yedi ülkenin ortaklaşa çabasının bir ürünü. Avrupa Birliği'nin de 3,5 milyon sterlinlik mali desteği bulunuyor.





Uzmanların üzerinde çalıştıkları bir diğer robot projesi ise kalp krizi ya da inme sonrası hastaların güçlenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.





Bir başka projede de insanlarınkine benzer yüz ifadelerini yapabilen ve duyguların ifade edilmesine yardımcı olabilecek bir tasarım üzerinde çalışılıyor.





(BBC Türkçe'nin haberi)





