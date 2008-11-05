İngiltere’de günde 50 şirket kapanıyor

Gelecek yıl Avrupa’da büyüme duracak

Kriz sınavından liderler ne not aldı?

Küçük Ölçekli İşletmeler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına dayandırılarak yapılan açıklamada, ekonomik durgunluk yüzünden işyerlerinin uçurumun kenarına sürüklendikleri, bankaların kredi vermekteki gönülsüzlüğü yüzünden borçlanmada yaşanan güçlüklerin ise bu tür işletmelerin sonunu daha da hızlı biçimde getirdiği belirtildi.Federasyon'un 4633 küçük işyeri sahibi üyesi arasında yaptığı araştırmanın "karanlık bir fotoğrafa" işaret ettiği belirtilen açıklamada, 4,7 milyon civarındaki küçük işyerinin geleceğinin tehlikede olduğu uyarısı yapıldı.Halen günlük ortalama 50 işyerinin kapandığı, bu sayıda hızlı bir artışın beklendiği uyarısında da bulunan Federasyon yetkilileri, "araştırmamıza katılan üyelerimizin yaklaşık yüzde 30'u, şartların düzelmemesi halinde işyerlerini kapatmayı düşündüklerini bildirdi" dedi.Araştırma sonuçları, küçük işletmelerin yarısından fazlasının işlerinde son iki ayda büyük bir azalma meydana geldiğine de işaret ediyor.Hükümetin bankalara yaptığı milyarlarca sterlin tutarındaki yardıma rağmen kredi şartlarında hiçbir gelişme yaşanmadığını da belirten küçük ölçekli işyeri sahipleri, bu durumun da sıkışıklığı artırdığını vurguladı. Küçük Ölçekli işyerlerinin sadece yüzde 14'ü hükümetin bankalara yaptığı yardımdan sonra kredi alma ve borçlanma şartlarında bir düzelme meydana geldiğini bildirdi.Maliye Bakanı Alastair Darling'in, Avrupa Yatırım Bankası'nın vereceği 4 milyar sterlin tutarındaki kredinin İngiliz bankaları aracılığıyla küçük işletmelere ulaştırılacağına ilişkin açıklamalarını da değerlendiren küçük işletmelerin sahipleri, bunun 4-5 aydan önce mümkün görünmediğini, o zaman da kendileri için çok gecikilmiş olacağını vurguladı.