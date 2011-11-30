T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de grev var LONDRA (A.A)

30 Kasım 2011 10:22

-İngiltere'de grev var LONDRA (A.A) - 30.11.2011 - İngiltere'de emeklilik koşullarının değiştirilmesini protesto eden yaklaşık 2 milyon kamu sektörü çalışanı bugün grev yapıyor. Ülkede bugün gün boyu birçok şehirde bine yakın protesto yürüyüşünün yapılması bekleniyor. Grevden, okullar, hastaneler, havaalanları, limanlar, mahkemeler ve kamu daireleri olumsuz etkileniyor.  İngiltere Başbakanlığı "grevle hiçbir şeye ulaşılamayacağını" bildirirken, 24 saatlik greve 30'dan fazla sendika destek veriyor.  Sendikalar hükümetin emeklilik için kamu sektörü çalışanlarının daha fazla prim ödemesi ve daha fazla çalışması planına karşı çıkıyor. İngiltere'nin başkenti Londra da grevden olumsuz etkileniyor. Başkentte grev nedeniyle yaklaşık 2 bin okul bugün kapalı.  Sınır güvenliği memurlarının da greve destek vermesi nedeniyle, ülkenin en büyük havaalanı Heathrow'da ulaşımda aksamalar olabileceği bildiriliyor. İş bırakma eyleminin ülke ekonomisine zararının 500 milyon sterlini bulması bekleniyor. İngiliz hükümeti 2026 yılına kadar kamu sektörü çalışanlarında 65 olan emeklilik yaşını 67'ye çıkarmak istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24