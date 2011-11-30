-İngiltere'de grev var LONDRA (A.A) - 30.11.2011 - İngiltere'de emeklilik koşullarının değiştirilmesini protesto eden yaklaşık 2 milyon kamu sektörü çalışanı bugün grev yapıyor. Ülkede bugün gün boyu birçok şehirde bine yakın protesto yürüyüşünün yapılması bekleniyor. Grevden, okullar, hastaneler, havaalanları, limanlar, mahkemeler ve kamu daireleri olumsuz etkileniyor. İngiltere Başbakanlığı "grevle hiçbir şeye ulaşılamayacağını" bildirirken, 24 saatlik greve 30'dan fazla sendika destek veriyor. Sendikalar hükümetin emeklilik için kamu sektörü çalışanlarının daha fazla prim ödemesi ve daha fazla çalışması planına karşı çıkıyor. İngiltere'nin başkenti Londra da grevden olumsuz etkileniyor. Başkentte grev nedeniyle yaklaşık 2 bin okul bugün kapalı. Sınır güvenliği memurlarının da greve destek vermesi nedeniyle, ülkenin en büyük havaalanı Heathrow'da ulaşımda aksamalar olabileceği bildiriliyor. İş bırakma eyleminin ülke ekonomisine zararının 500 milyon sterlini bulması bekleniyor. İngiliz hükümeti 2026 yılına kadar kamu sektörü çalışanlarında 65 olan emeklilik yaşını 67'ye çıkarmak istiyor.