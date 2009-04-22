İngiltere'de gol düellosu

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında şampiyonluk adaylarından Liverpool, güçlü rakibi Arsenal'i ağırladı.Arsenal'de Rus oyuncu Arshavin'in kaydettiği 4 gole Liverpool yıldız isimleri Torres(2) ve Benayoun'un(2) golleriyle cevap veridi ve karşılaşma 4-4 eşitlikle sona erdi.Konuk ekip Arsenal, Arshavin'in 36. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıya hızlı giren Liverpool, 49. dakikada İspanyol yıldız Torres ile skora 1-1 eşitlik getirdi. Rakip kalede önemli pozisyonlar yakalayan kırmızılar, 56. dakikada Benayoun'un kaydettiği golle 2-1 öne geçti.Bu dakikadan sonra daha etkili olmaya başlayan Arsenal, Arshavin'in 67 ve 70. dakikalarda attığı gollerle önce skora denge getirdi sonra da tekrar öne geçti: 2-3Golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Torres, skoru 3-3'e getirdi. Günün gol yollarındaki en etkili ismi Arshavin, 90. dakikada Arsenal'i 4-3 öne geçirmeyi başardı; fakat son sözü uzatma dakikalarında topu filelerle buluşturan Benayoun söyledi ve karşılaşma 4-4 sona erdi.