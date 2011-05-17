İngiltere'de enflasyon Türkiye'yi geçti

T24 - Merkez Bankası'nın "Ömrümde ilk defa gördüğüm şey" dediği enflasyon oranlarında yine bir ilk yaşandı. İngiltere'de enflasyon Türkiye'nin üzerine çıktı.



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın "Bizdeki enflasyon yüzde 4, İngiltere’deki de 4 bu ömrümde ilk defa gördüğüm bir şey" dediği enflasyon oranları bu kez başkanı daha çok şaşırtacak.

İngiltere'de Nisan ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 4'ten yüzde 4.5 düzeyine yükseldi. Enflasyon böylece 2008 Eylül'ünden bu yana en yüksek düzeye çıktı. İngiltere 2008 Eylül'ünde yüzde 5.2 ile rekor enflasyonu görmüştü.

Nisan ayı itibariyle Türkiye'de ise enflasyon yüzde 4.26 seviyesinde bulunuyor. Bu veriye göre Türkiye'de enflasyon İngiltere'den düşük seviyede seyrediyor. İngiltere'de enflasyonun rekor kırdığı 2008 Eylül'ünde Türkiye'deki enflasyon yüzde 11.13'tü.

Merkez Bankası enflasyonun yıl sonunda yüzde 6.9'a yükseleceğini tahmin ediyor. Yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 5.5.

Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın İngiltere'nin Türkiye'den daha yüksek enflasyona sahip olması hakkında nasıl bir yorum yapacağı merak konusu.



Sokaktaki enflasyon-sepetteki enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri 'inandırıcılık' konusunda kamuoyunda tartışma da yaratıyor.

Nisan ayında enflasyon sepet bazında yıllık olarak yüzde 4.26 oldu. Ancak son bir yılda ulaştırma grubunda yüzde 7.98, lokanta ve otellerde yüzde 7.30, ev eşyasında yüzde 7.28, giyim ve ayakkabıda yüzde 5.74, konutta yüzde 4.86 ve eğitimde yüzde 4.64 artış meydana geldi. Bir başka deyişle sepet bazında yüzde 4.26 olarak çıkan enflasyon kalem kalem bakıldığında daha fazla çıkıyor. Bu da enflasyonun sokağa yansımasını yüzde 4.26'dan daha yükseğe çıkarıyor.



