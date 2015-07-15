İngiltere'de enflasyon oranı yüzde '0' oldu

İngiltere'de Ulusal İstatistik Dairesi'nin Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında yüzde 0'a indi. Mayıs ayındaki oran ise yüzde 0,1'di. Enflasyonun düşük seyretmesi tüketiciler açısından olumlu olsa da, deflasyon düzeyine inmesi ekonomiye zarar veren bir unsur olarak görülüyor.

BBC'de yer alan habere göre, Ulusal İstatistik Dairesi'nin açıklamasında giyim ve yiyecek fiyatlarının düşmesinin sonuçta etkili olduğu kaydedildi.

Uçak bileti fiyatlarında bir yıl öncesine kıyasla daha az artış kaydedilmesi de enflasyonun düşüşünü etkiledi.

İngiltere merkez bankası'nın hedeflediği enflasyon oranı ise yüzde 2 oldu.

Deflasyon korkusu

Ülkede Şubat ve Mart aylarında enflasyon yüzde 0'dı; ardından Nisan'da eksiye inerek -0,1 olmuştu.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, enflasyonun kısa erimde düşük kalmasının beklendiğini söyledi. Banka, enflasyonun yıl sonunda yeniden toparlanmasını bekliyor.

Ev kredisi ödemeleri ve belediye vergisi gibi konutla ilgili harcamaları kapsayan Perakende Fiyat Endeksi ise Mayıs ayındaki düzeyi koruyarak yüzde 1'de kaldı.

Global Insight kurumunun İngiltere ekonomisi uzmanı Howard Archer, son rakamların tüketiciler için olumlu olduğunu söyledi.

Archer "Maaşlardaki artış ve istihdamdaki yükselme devam ediyor. Dolayısıyla alım gücü gayet sağlıklı durumda." dedi.

Enflasyonun düşük seyretmesi tüketiciler açısından olumlu olsa da, deflasyon düzeyine inmesi ekonomiye zarar veren bir unsur olarak görülüyor.

İnsanların mal ve hizmetlerin daha da ucuzlayacağı beklentisiyle harcama yapmayı geciktirmesinden korkuluyor.