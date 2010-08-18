İngiltere'de enflasyon geriledi

T24- İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), temmuzda tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3,1 arttığını açıkladı. Haziran ayında söz konusu oran yüzde 3,2 düzeyindeydi.



Enflasyon oranı geçen aya göre düşüş gösterdi ancak hala hükümetin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor.

Temmuz ayı için açıklanan oran, şubat ayından bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Ancak aynı zamanda, enflasyonun ardarda hedefin üzerinde gerçekleştiği 8. ay oldu.

Temmuz ayındaki enflasyonda, petrol, kıyafet, ayakkabı ve mobilya fiyatlarındaki düşüş, olumlu yönde etkili oldu. Haziran-Temmuz aylarında gıda fiyatlarının yüzde 0,7 oranında meydana gelen artışın da etkisi görüldü.