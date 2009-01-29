İngiltere’de eğitim nereye gidiyor?

İngiltere Avam Kamarası'nın Kamu Hesaplarının İncelenmesi Komisyonu, ülkede düzgün biçimde okuyamayan, yazamayan ve yeterli matematik bilgisine sahip olmayan yetişkinlerin oranının kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu açıkladı.



Komisyon üyesi milletvekilleri, sadece 2007 yılında 51 bin öğrencinin matematikte orta ve ortanın altı sayılabilecek D ve G arasında bir not alamadan okuldan ayrıldığını, aynı durumun 39 bin öğrenci için de İngilizce dersinde geçerli olduğunu bildirdi.



Kurslara ilgi az



Yetişkinlerin sözel ve sayısal beceri seviyesine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonucunu bir raporla açıklayan İngiltere Avam Kamarası milletvekilleri, bu duruma rağmen, yetişkinlerin sadece beşte birinin sayısal ya da sözel bilgilerini geliştirmek için bir kursa tabi tutulduğuna da işaret etti.



İyileştirici projelere dikkat çekildi



Komisyon üyeleri, İngiltere'nin bu yöndeki eğitim sorununu çözmeden küresel ekonomide rekabet gücünü yakalayamayacağı uyarısında bulunurken, hükümetin bu konuda geliştirdiği iyileştirici projelerin sonuç verip vermediğinin, bu uygulamaların günü gününe takibi yapılamadığı için bilinmediğine dikkati çekti.



'Hedef yeterli değil'



Komisyon üyeleri, hükümetin yetişkinlerin yüzde 95'ini düzgün okuyup, yazabilen ve yeterli matematik bilgisine sahip duruma getirme hedefinin yeterli olmadığını vurguladı. Avam Kamarası komisyonu raporunda, hükümetten özellikle matematik konusunda bütün eğitim kurumlarında iyi öğretmenler görevlendirilmesi istendi.



Hükümet ise raporun sonuçlarını değerlendirirken, eğitim ve öğretime en büyük yatırımların kendi dönemlerinde yapıldığını, 5,7 milyon yetişkinin sayısal ve sözel yeteneklerinin geliştirilmesi için özel program uygulandığını bildirdi.

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